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Çorum'da 1 milyon 460 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi

18.04.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 1 milyon 460 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir araçta 1 milyon 460 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen kişi takibe alındı.

Ekipler, zanlıya ait aracı kent merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1 milyon 460 bin sahte bandrollü makaron ile 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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