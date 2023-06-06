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Çorum'da 13 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

06.06.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Seydimçakallı ve Yenihayat köyleri ile Laçin ve Uğurludağ ilçelerinde doğadan topladıkları mantardan yedikten bir süre sonra rahatsızlanan Songül Ö. (52), Serdar Ö. (33), Serdar K. (34), Abidin Ö. (53), Telli B. (68), Asiye Ö. (79), Abidin B. (71), Asiye E. (57), Refigül F. (82), Meryem F. (66), Fendiye D. (42), Emrullah T. (37) ve Aynur Ç, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınanlardan Abidin Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Çorum mantar

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