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  4. Çorum'da 14 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da 14 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

30.06.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 14 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da ormandan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan 14 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy, Boğazkale ilçeleri ve il merkezinde araziden topladıkları mantarları yiyen 4'ü çocuk 14 kişi, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanenin acil servisinde ilk müdahalesi yapılan 14 kişiden 2'si çocuk 9'unun tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Çorum

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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