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Çorum'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı

AA AA
20.02.2024 09:32 | Son Güncelleme:
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Çorum'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı.

Çorum'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı

M.T.B. (16), Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi’nde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı halde çevredeki manav dükkanına gelen çocuğa vatandaşlar müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından yarasına tampon yapılan ve daha sonra sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralı çocuğa vatandaşların yardım etmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çorum'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı

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Çorum güvenlik kamerası

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