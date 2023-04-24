YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

24.04.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Laçin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen, Çorum'dan Osmancık yönüne giden 06 AU 778 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 19 BH 061 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durdu. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı.

Jandarmanın önlem aldığı yolda trafik kontrollü sağlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bıçaklı kavgada yaralandı, otomobiliyle gelip yardım istediBıçaklı kavgada yaralandı, otomobiliyle gelip yardım istedi
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendiKahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendi
23 Nisan çocukları, depremde ölen çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı23 Nisan çocukları, depremde ölen çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum Laçin

Çorum Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:42
Öğle
12:43
İkindi
16:30
Akşam
19:35
Yatsı
21:02

Çorum Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Pazartesi

Yüksel eczanesi
Bayat
Deva eczanesi
Merkez
Yüksel eczanesi
Iskilip
Büyük eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Bilge eczanesi
Osmancik
Gözde eczanesi
Lacin
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.