ÇORUM (AA) - Çorum'da 2 bin 228 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Sahte içki üretip sattığı tespit edilen 3 şüpheliye ait ev ve araçlarda yapılan aramada, 2 bin 228 litre sahte içki ile 3 kilogram anason ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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