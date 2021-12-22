ÇORUM (AA) - Çorum'da 2 bin 228 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Sahte içki üretip sattığı tespit edilen 3 şüpheliye ait ev ve araçlarda yapılan aramada, 2 bin 228 litre sahte içki ile 3 kilogram anason ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

