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Çorum'da 2 bin 228 litre sahte içki ele geçirildi

22.12.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 2 bin 228 litre sahte içki ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da 2 bin 228 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Sahte içki üretip sattığı tespit edilen 3 şüpheliye ait ev ve araçlarda yapılan aramada, 2 bin 228 litre sahte içki ile 3 kilogram anason ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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polis Çorum sahte içki

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