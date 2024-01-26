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  4. Çorum'da 2 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Çorum'da 2 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

AA AA
26.01.2024 14:20 | Son Güncelleme:
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Çorum'un Alaca ilçesinde baba ve oğlunun bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zile Caddesi'nde bir iş yerinde 24 Ocak'ta E.E. ve oğlu K.E'yi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.B. ve oğlu S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından Alaca Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, oğlu S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı baba ve oğlu ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çorum'un Alaca ilçesi Zile Caddesi'ndeki iş yerlerinde E.E. ve oğlu K.E. ile A.B. ve oğlu S.B. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.E. ve oğlu K.E. bıçakla yaralanmıştı. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, zanlılar ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

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