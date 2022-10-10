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Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

10.10.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bayram Z. yönetimindeki 19 AAZ 867 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu Taş Köprü Kavşağı'nda Ekrem Y'nin kullandığı 55 SY 898 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Bayram Z, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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trafik kazası Çorum Sungurlu güvenlik kamerası

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