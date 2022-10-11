Çorum'da 30 bin makaron ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir araçta 30 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getireceği tespit edilen bir zanlıya ait otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 30 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Araç sahibi gözaltına alındı.



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