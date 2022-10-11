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Çorum'da 30 bin makaron ele geçirildi

11.10.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 30 bin makaron ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir araçta 30 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getireceği tespit edilen bir zanlıya ait otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 30 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Araç sahibi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum kaçakçılık makaron

Çorum Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
12:32
İkindi
15:41
Akşam
18:15
Yatsı
19:33
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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