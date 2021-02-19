Çorum'da 49 ilden binin üzerinde diyabetik ayak hastasına şifa dağıtıldı

ÇORUM (AA) - Diyabetik ayak tedavisinde hizmet veren önemli merkezlerden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabetik Ayak Merkezi, açıldığı 2016 yılından bu yana 49 ilden gelen hastalara sağlık hizmeti sundu. Sağlık Bakanlığınca açılan ve geçen yıl ek binanın da hizmete girmesiyle yatak kapasitesi 30'a yükseltilen diyabetik ayak merkezi, bölge illeri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından hastalara şifa oluyor. Hastaneye başvuran hastanın durumu tespit edildikten sora başlanan tedavi sürecinde öncelikle hastaya iyileşeceğine dair psikolojik destek veriliyor. Diyabetik ayak tedavisinde uzman sertifikalı hemşirelerin de katkılarıyla yürütülen tedavi sürecinde, hastalığın durumuna göre tıkanan damarların açılmasından yaraların iyileştirilip deri nakledilmesine kadar birçok cerrahi yöntem uygulanıyor. 6 aya kadar uzayan yataklı tedavi sürecinde hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor ve taburcu ediliyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, gazetecilere, diyabetik ayak servisinde genel cerrahi ve kardiyolojinin yanı sıra fizik tedavi, enfeksiyon hastalıkları, ortopedi ve psikoloji branşlarından hekimlerin desteğiyle çok yönlü tedavi uygulandığını söyledi.

Serviste sağlık hizmetini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sürdürdüklerini belirten Sezikli, "Kuruluşta 17 yatakla başlayan serviste şu an 30 yatak kapasitesiyle ülkemizin dört bir yanından hastalara hizmet veriyoruz. Klinikte kuruluşundan bu yana binden fazla hasta yatışı oldu." dedi. Merkezin sorumlusu Doç. Dr. Murat Kendirci de diyabetik ayak hastalığının diyabetin çok ciddi ve göz ardı edilen belirtilerinden olduğunu vurguladı. Ayakta oluşan yaralara bağlı akıntı ve koku nedeniyle hasta ile yakınlarının zorlu sürece girdiklerini dile getiren Kendirci, buna bağlı olarak tedavinin de uzun ve zorlu süreci kapsadığını aktardı. Türkiye'de diyabet oranının yüzde 15 civarında olduğunu, her 4 hastadan birinde de diyabetik ayak rahatsızlığının görülebildiğini anlatan Kendirci, "Rakamları alt alta topladığımızda yaklaşık 750 bin kişinin bir şekilde bacaklarını sırf bu yüzden kaybedebileceğini, yaklaşık yarısının da 5 yıl içinde hayatını kaybedeceğini öngörürsek ne kadar üzerine eğilmemiz gerektiği ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.