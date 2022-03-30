Çorum'da 5 bin fidan toprakla buluştu

ÇORUM (AA) - Çorum'da Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde 5 bin fidan dikimi yapıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünce imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, OSB'deki 380 dönüm alanda gerçekleşen etkinlikte Vali Mustafa Çiftçi, çocuklarla birlikte fidan dikti.

Çiftçi, gazetecilere, 1 milyon 280 bin hektar yüz ölçümüne sahip Çorum'da 475 bin hektar ormanlık alanın bulunduğunu söyledi.

Çorum'un yüzde 38'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirten Çiftçi, "Orman İşletme Müdürlüğümüz 2003-2021 yılları arasında toplam 47 bin hektar alanı ağaçlandırdı. İlimize toplam 70 milyon 500 bin fidan dikildi. Bugün de 380 dönümlük alanı ağaçlandırıyoruz. Bu fidanları geleceğimize nefes olması için toprakla buluşturduk." dedi.

Ormanların önemine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Peygamberimizin güzel bir hadisi var, 'Kıyamet kopacağını bilseniz bile elinizde bir fidan varsa, onu mutlaka dikin.' diyor. Burada bize, son ana kadar çalışmalarımızı devam ettirmemiz ve aynı zamanda ağaç dikmemiz öğütleniyor. Yine 'Ormansız vatan, vatan değildir.' diye güzel bir özdeyiş var. O da ağacın, fidanın, ormanın vatan için neyi ifade ettiğini gayet veciz şekilde ifade ediyor."

Çiftçi, bir saat içinde en fazla fidan dikme rekorunun 2019'da Çorum'da gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da geçen yıl Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan yangınların, ormanların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğuna işaret etti.

Bir ağacın yetişmesinin onlarca yıl sürebildiğinin altını çizen Aşgın, Türkiye'de son 20 yılda milyonlarca fidanın toprakla buluştuğunu kaydetti.

Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp ise öğrencilerle birlikte çeşitli türlerden 5 bin fidan diktiklerini aktardı.

Fidan dikme etkinliklerine öğrencilerin katılımını önemsediklerini vurgulayan Kayaalp, şunları kaydetti:

"Bugün öğrenciler küçücükler fakat büyüyüp, ülkemizin geleceği olacaklar. Fidanlarımız vatan toprağını kökleriyle sımsıkı kavrayarak muhafaza ederken, çocuklarımız da geleceğin yöneticileri olacak. Bulundukları makamlarda doğa sevgisiyle beraber işlerini yürütecekler. Bu yıl etkinliklerde 'orman vatandır' temasını kullanıyoruz."

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da katıldı.

