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  4. Çorum’da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum’da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

04.07.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Düvenci beldesi ile il merkezine bağlı köy ve mahallelerde yaşayan M.T, N.G, Ş.D, V.S, A.Y. ve E.Y, doğadan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran bu kişilerin yoğun bakım servisinde tedavileri devam ediyor.

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zehirlenme Çorum

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