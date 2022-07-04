Çorum’da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Düvenci beldesi ile il merkezine bağlı köy ve mahallelerde yaşayan M.T, N.G, Ş.D, V.S, A.Y. ve E.Y, doğadan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran bu kişilerin yoğun bakım servisinde tedavileri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz