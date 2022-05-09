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Çorum'da 80 bin makaron ele geçirildi

09.05.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 80 bin makaron ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir otomobilde 80 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getireceği tespit edilen bir zanlıya ait otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 80 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Araç sahibi gözaltına alındı.

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