YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da bal hasadı şenliği düzenlendi

Çorum'da bal hasadı şenliği düzenlendi

25.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Mustafa Çiftçi: - "Çorum'un bal ve bal ürünlerinin toplam üretimi 465 tonu bulmaktadır"

ÇORUM (AA) - Çorum'da bal hasadı şenliği yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Arı Yetiştiricileri Birliğince Boğacık köyünde düzenlenen şenlikte, Çorum'un önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Çorum'un bal üretiminde de önemli merkezlerden olmasını arzuladığını belirten Çiftçi, "Bu yıl 75 bin dekar alanda ilave ayçiçeği ekildi ama bunun bal üretimine yansımadığını görüyoruz. Bunun da kendine göre birtakım sebepleri var. Bal işiyle uğraşan vatandaşlarımız daha çok yayla balı üretiyor, çiçek balı üretiyor ama ayçiçeği balı istediğimiz düzeyde değil. Çorum'un bal ve bal ürünlerinin toplam üretimi 465 tonu bulmaktadır." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da il genelinde üretilen balı kentteki farklı yerlerde açılan hanımeli yöresel satış noktalarında vatandaşlarla buluşturduklarını ifade etti.

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, Çorum'da üretilen 175 çeşit bal arasında özellik bakımından Anzer balına rakip çeşitler bulunduğunu dile getirdi.

Çorum'da arı sütü, polen ve propolis de üretildiğini söyleyen Saygı, "Gururla söylüyorum ki dünyanın en kaliteli arı sütü Çorum'da üretiliyor. Bunu, Karadeniz Teknik Üniversitesinde yapılan analiz neticesinde söylüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından arı yetiştiricilerine plaket verildi. Bu yılın en iyi balını üreten Türkan Deveci'ye plaketi, Vali Çiftçi tarafından verildi.

Programa, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Aşkın Şaşmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile arı yetiştiricileri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Çanakçı, Çorum'da konuştu:DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Çanakçı, Çorum'da konuştu:
Aracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildiAracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi
Demir Grup Sivasspor, 7 futbolcu için toplu imza töreni düzenlediDemir Grup Sivasspor, 7 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi
Anahtar Kelimeler:
bal Çorum arı

Çorum Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
05:53
Öğle
12:47
İkindi
16:31
Akşam
19:32
Yatsı
20:57
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.