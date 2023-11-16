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Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

16.11.2023 07:21 | Son Güncelleme:
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Çorum'un Harmancık köyünde bir evde çıkan yangında 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası yandı.

Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Köy muhtarı Erol Tan'a ait Harmancık köyü Kümeevleri mevkisindeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre evin bahçesindeki kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası yandı.

Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangını büyük ölçüde kontrol altına alan ekiplerin saman balyalarının bulunduğu bölümdeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

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