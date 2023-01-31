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Çorum'da bir kişi kardeşini ve diğer kardeşinin oğlunu silahla yaraladı

31.01.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bir kişi, kardeşi ile diğer kardeşinin oğlunu silahla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çorum'da bir kişi kardeşini ve diğer kardeşinin oğlunu silahla yaraladı

Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde aileye ait ekmek fırınında Ş.K. ile kardeşi H.K. (32) ve kız kardeşinin oğlu K.G. (34) arasında tartışma çıktı.

Alacak verecek konusu nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K, ruhsatsız tüfekle ateş ederek H.K. ve K.G'yi yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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