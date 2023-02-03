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Çorum'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

03.02.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da bir kişi kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Çorum'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi’nde faaliyet gösteren bir otelde kalan Ercan Göcük'ten (52) haber alamayan otel görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Odanın kapısının çilingir yardımı ile açılmasının ardından içeriye giren ekipler, Göcük'ü yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ercan Göcük’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Göcük'ün cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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