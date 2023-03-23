Çorum'da bir kişiyi zorla alıkoyup darbettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

İddiaya göre, B.E. (26), B.G. (28), S.B. (31) ve Ç.B. (20), Ankara'da Dikmen semtinde L.B'yi (32) zorla araçlarına bindirerek Çorum'un Kalehisar köyüne getirdi.

Burada bir evde iki gün alıkonulan ve darbedilen L.B, bir fırsatını bulup kaçarak köy muhtarının evine sığındı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan L.B, tedavisinin ardından Çorum'a gelen ailesiyle Ankara'ya döndü.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.E, B.G, S.B. ve Ç.B. ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



