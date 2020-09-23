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Çorum'da bir tırın dorsesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı

ÇORUM HABERLERİ  | 23.09.2020 17:39 | Son Güncelleme

Çorum'da bir tırın dorsesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir tırın dorsesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Berkay Gök'ün (36) kullandığı 80 HD 530 plakalı tırı Samsun-Ankara kara yolunda durduran Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde 6 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Araçtan indirilerek üst araması yapılan düzensiz göçmenlerin üzerinden kimlik çıkmaması sonucu soruşturma başlatıldı.

Sağlık kontrolü için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen düzensiz göçmenler, ardından kimlik tespiti için karakola alındı.

Düzensiz göçmenlerin kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Tır sürücüsü Gök, polise, bir tüccarın satın aldığı soğanları taşımak için Çorum'a geldiğini, düzensiz göçmenlerle tarlada karşılaştığını, başka bir tarlaya çalışmak üzere götürürken polis ekiplerince durdurulduğunu söyledi.

Tır sürücüsüne Karayolları Kanunu Yolcu Taşımacılığı Yönetmeliği'ne aykırı yolcu taşıdığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

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