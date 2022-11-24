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  4. Çorum'da çıkan ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Çorum'da çıkan ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

24.11.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Mehmet Dede Tekke köyünde Fatma Aksoy'un evinden duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Yangın, kısa sürede büyüyerek Hasan Öztürk'e ait eve sıçradı.

Köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dodurga ve Oğuzlar belediyelerine ait itfaiye ekiplerince yürütülen söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen köy sakinlerinden Veysel Doğancı ve Cafer Uysal, sağlık ekiplerince ambulansla Dodurga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Söndürülen yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

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yangın Çorum Dodurga Oğuzlar İtfaiye

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