Çorum'da çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti

Şenyurt Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kapı ve pencereyi kırarak içeri girdikleri evde, Fatma Makineci (36) ve oğlu Kaan Mert Kaya'yı (14) yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde annenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğlu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne ve oğlunun cenazesi, otopsi işlemleri için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, anne Fatma Makineci'nin intihar mektubu bıraktığı, evin farklı bölümlerine tiner dökülerek ateşe verildiği tespit edildi.