Çorum'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 GG 233 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Akpınar köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Zeynep, Rahman ve Ünal Gümüş ile Halis ve Selma Dinç yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobildekilerin Ordu'daki bir nişan törenine katıldıktan sonra Ankara'ya dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.



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