YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü hastanede öldü

Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü hastanede öldü

25.08.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü hastanede öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Şaban Büyükbaş yönetimindeki 19 RE 107 plakalı otomobil, Kamil köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum’da takla atan kamyonetteki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandıÇorum’da takla atan kamyonetteki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bolu'da toprak kayması doğal gaz hattını kopardıBolu'da toprak kayması doğal gaz hattını kopardı
Polis memuru ve eşinin hayatını kaybettiği kazanın şüphelisi tutuklandıPolis memuru ve eşinin hayatını kaybettiği kazanın şüphelisi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Çorum Osmancık ölümlü trafik kazası

Çorum Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:55
Öğle
12:47
İkindi
16:30
Akşam
19:29
Yatsı
20:54
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.