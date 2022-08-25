Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü hastanede öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Şaban Büyükbaş yönetimindeki 19 RE 107 plakalı otomobil, Kamil köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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