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Çorum’da dikiciler arastası ile saat kulesi çevresi tarihi görünümüne kavuşuyor

ÇORUM HABERLERİ  | 22.07.2020 19:51 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi kentte tarihi yeniden ayağa kaldırıyor.

Çorum Belediyesi kentte tarihi yeniden ayağa kaldırıyor. Uzun zamandan beri üzerinde çalışılan dikiciler arastası ve saat kulesi çevresinin restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylandı. Kısa süre içerisinde yapılacak uygulama ihalesi ile saat kulesi çevresi tarihi görünüme kavuşacak.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi yapmayı taahhüt ettiği projeleri arasında yer alan dikiciler arastası sağlıklaştırma projesi ve saat kulesi çevresinde yer alan bazı dükkanların cephe düzenleme çalışmalarının Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını belirten Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, tüm kurul üyelerine Çorum halkı adına teşekkür etti.
Dünyanın en dar sokağı olarak bilinen dikiciler arastasında sokak sağlıklaştırılması ve cephe düzenlemesiyle ilgili hazırladıkları restitüsyon ve restorasyon projelerinin onaylandığına vurgu yapan İsmail Yağbat, “Bu tarihi yapılan uygulama ihalesiyle ilgili çalışmalarımıza da hiç vakit kaybetmeden başladık. Kısa süre içerisinde uygulama ihalemizi de yaparak Çorum’un yıllardan beklediği bu önemli çalışmayı bir an önce başlatacağız. Dikiciler arastası ve saat kulesi çevresindeki bazı dükkanların restorasyonlarını gerçekleştireceğiz.” dedi.
Saat kulesi çevresinin de tarihi görünüm kazanacağını vurgulayan Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Çorum ziyaretinde verdiği sözleri de hatırlatarak, “Bakanımız saat kulesi çevresinin tarihi dokusunu tekrar kazanması için gerekli yardımı yapacaklarını belirtmişti. Şehrimiz için son derece önemli olan bu çalışma için İller bankası vasıtasıyla 2 Milyon TL hibe edilecek. Bakanımıza ve emeği geçen herkese Çorum halkı adına teşekkürler ediyoruz.” diye konuştu.

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