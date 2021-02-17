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Çorum'da donmak üzereyken bulunan köpek ve 4 yavrusu korumaya alındı

17.02.2021 18:29 | Son Güncelleme:
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Çorum'da donmak üzereyken bulunan köpek ve 4 yavrusu korumaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da donmak üzereyken bulunan köpek ile 4 yavrusu, Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde koruma altına alındı.

Akkent Mahallesi'nde bir köpek ile 4 yavrusunun soğuk hava yüzünden zor durumda olduğu ihbarı üzerine harekete geçen bakımevi görevlileri, hayvanları bulundukları yerden alarak merkeze getirdi.

Burada karınları duyurulan anne ve yavruları, ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Kontrolde annenin sağlık durumunun iyi olduğu ancak yavruların olumsuz kava şartlarından etkilendiği tespit edildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, anne ve 4 yavru köpeği sağlık durumları tamamen normale dönene dek bakımevinde misafir edeceklerini bildirdi.

Kış mevsiminin ağır şartlarının hissedildiği günlerde sokak ve yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşıladıklarını belirten Aşgın, "Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde hayvanlarımızın sağlığına yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Açık alanda donmak üzere bulduğumuz anne ve yavruları, sıcak yuvaya kavuştu. Sokaktaki canlarımız için aşkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çorum'da donmak üzereyken bulunan köpek ve 4 yavrusu korumaya alındı

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