Çorum'da "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli polis kovalamacasıyla yakalandı

Gece saatlerinde içinde S.K, C.A. ve T.G'nin bulunduğu 34 BID 309 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolunda bulunan kontrol noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis kovalamacası sırasında Ulukavak Mahallesi Atalay 1. Cadde'de park halindeki bir otomobile çarparak duran otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişi, polislerce gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürülürken, otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

