YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

12.09.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Çorum-Yozgat kara yolu Alaca Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında, H.P. (19) idaresindeki 19 LP 705 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.N.Y. (20) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektrik direğinin otomobilin üzerine devrildiği kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba ile bebeğinin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıBaba ile bebeğinin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Trabzon'da vefat eden kuzenlerin cenazeleri aynı gün toprağa verildiTrabzon'da vefat eden kuzenlerin cenazeleri aynı gün toprağa verildi
GÜNCELLEME - İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME - İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Çorum Alaca

Çorum Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:11
Öğle
12:42
İkindi
16:15
Akşam
19:03
Yatsı
20:24
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kulağına yılan sıkıştı! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Kulağına yılan sıkıştı! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.