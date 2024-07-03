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Çorum'da emekli polisin silahla ateş ettiği bir kişi ile 2 oğlundan biri öldü

AA AA
03.07.2024 10:39
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde emekli polis memurunun silahla ateş ettiği bir kişi ile bu kişinin bir oğlu öldü, diğeri yaralandı.

Çorum'da emekli polisin silahla ateş ettiği bir kişi ile 2 oğlundan biri öldü

Emekli polis memuru Ahmet Y. ile arazi sulama nedeniyle husumetli olduğu Ramazan ile oğulları Servet Özcan ve Fırat Y. arasında Cevheri Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Y, beylik tabancasıyla ateş ederek baba ve 2 oğlunu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan ve oğlu Servet Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Express


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorum Sungurlu

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