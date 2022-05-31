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Çorum'da eniştesinin silahlı saldırısında yaralanan kadın öldü

31.05.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da eniştesinin silahlı saldırısında yaralanan kadın öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da, ablasının boşanma aşamasındaki eşinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Ö.C.Ö, (32), kız kardeşi Ezgi Taşıran (27) ve annesi Y.T. ile çocuğunu almak için, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ö'nün (35) Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evine gitti.

Evin bulunduğu caddede karşılaşan çift arasında tartışma çıktı.

E.Ö. eşi Ö.C.Ö'yü darbetmeye başladı. Bunun üzerine Taşıran, E.Ö'ye tepki göstererek annesinden KADES butonuna basmasını istedi.

Bu sırada belinden tabancasını çıkaran E.Ö, Taşıran'a 9 el ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Taşıran, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Taşıran kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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