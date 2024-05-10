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Çorum'da eşi ile kendi ağabeyini kürekle darbeden kişi yakalandı

AA AA
10.05.2024 10:06
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Çorum'da eşi ile kendi ağabeyini kürekle darbeden kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Üçköy köyünde H.K. (31), kocası B.Ö. (34) tarafından darbedildiği iddiasıyla eşinin ağabeyi F.Ö'nün (48) evine sığındı.

Bir süre sonra ağabeyinin evine giden B.Ö. burada karısı ve kavgayı ayırmaya çalışan ağabeyini kürekle darbetti.

B.Ö, eve tabanca ve tüfekle ateş ettikten sonra ayrıldı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.K. ve F.Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

B.Ö. ise olayda kullandığı silahlarla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Çorum darp kürek tüfek

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