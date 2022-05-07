YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da eşi tarafından boğulmaya çalışılırken kurtarılan kadının tedavisi sürüyor

Çorum'da eşi tarafından boğulmaya çalışılırken kurtarılan kadının tedavisi sürüyor

07.05.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da eşi tarafından boğulmaya çalışılırken kurtarılan kadının tedavisi sürüyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da, eşi tarafından boğulmaya çalışılırken polis tarafından kurtarılan kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

Eşi Nusret Ö'nün eşarpla boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığı Eda Ö, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 4 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Henüz hayati tehlikeyi atlatamayan Eda Ö'nün uzun süre oksijensiz kalmasından dolayı kalıcı hasar oluşma riski bulunduğu belirtildi.

Çiftçin 3 çocuğunun bulunduğu, Nusret Ö'nün bir araç muayene istasyonunda çalışırken yaklaşık 6 ay önce işten ayrıldığı öğrenildi.

Çorum Kadın Meclisi Başkanı Gülhan Eke de Eda Ö'nün ailesini, kadının tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kadın Meclisi üyelerinin de bulunduğu ziyarette Eke, aileye Eda Ö'nün hem tedavi hem de hukuki süreçte yanında olduklarını aktardı.

Çorum'da 3 Mayıs'ta, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Eda (31) ve Nusret (34) Ö. çifti arasında tartışma çıkmış, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri, Nusret Ö'yü eşini eşarpla boğmaya çalışırken yakalamıştı.

Eda Ö, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, gözaltına alınan eşi Nusret Ö. ise tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasıÇorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası
Denizli'de bakkaldan hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdıDenizli'de bakkaldan hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı
Hindistan'da bir çocuk toplu tecavüz şikayetiyle gittiği karakolda tecavüze uğradıHindistan'da bir çocuk toplu tecavüz şikayetiyle gittiği karakolda tecavüze uğradı
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:25
Öğle
12:42
İkindi
16:34
Akşam
19:48
Yatsı
21:22

Çorum Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Cumartesi

Bahabey Kalkan Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Özkan Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Hekimoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Bu plajda çıplak olmak 'zorundasınız'!

Bu plajda çıplak olmak 'zorundasınız'!

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.