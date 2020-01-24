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Çorum'da eşini öldüren sanık ile maktulün anne ve babasınının yargılanmasına başlandı

ÇORUM HABERLERİ  | 24.01.2020 18:41 | Son Güncelleme

Çorum'da eşini öldüren sanık ile maktulün anne ve babasınının yargılanmasına başlandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, ayrı yaşadığı 20 yaşındaki eşini tabancayla vurarak öldüren kişi ile maktulün anne ve babasının yargılanmasına başlandı.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Gökçen Şişman'ı tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Selim Şişman (25) ile kendisine yardım ettikleri ileri sürülen genç kadının tutuksuz yargılanan annesi Neslihan ve babası Yaşar Şişman'ın yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Selim Şişman, savunmasında, eşiyle evlendiği ilk yıllarda çok mutlu olduğunu ancak birkaç yıl sonra kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi.

Olaydan bir süre önce ayrıldıklarını belirten Şişman, Zonguldak'ta yaşadıklarını ama eşinin Çorum'da olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Eşine fuhuş yaptırıldığının söylendiğini ileri süren Şişman, şunları kaydetti:

"Dedemden kalma silah ile kayınvalidemin ruhsatlı tabancasını aldım. Onlarla birlikte Çorum'a geldik. Kaldığı evi bulduk ve beklemeye başladık. Amacımız kızımı ve eşimi bu söylenenlerden kurtarmaktı. Aylardır her ikisini de görmüyordum. Eşime, 'Bırak bu hayatı, evimize gidelim' dedim. O da bana, 'Hayat benim sana ne' dedi. Bütün bunlar aracın içinde oluyordu. Aracı kayınpederim sürüyordu. Araç hareket halindeydi. Gökçen aracın kapısını açıp inmeye çalıştı. Düşmesin diye tutuyordum, korkutmak için silahı elime aldım, ateşlemek gibi bir niyetim yoktu ama ateş aldı. Gökçen vuruldu. Kayınpederim ve kayınvalidem bana bağırdı. Bir süre caddede ilerledik, polisleri görünce durduk. Silahı polislere teslim ettim. Amacım sadece eşimi korkutmaktı. Çok pişmanım, keşke o değil de ben ölseydim."

Tutuksuz sanıklar Neslihan-Yaşar Şişman da fuhuş yaptırıldığını öğrenince Çorum'a gelip kızlarını alıp götürmek istediklerini belirterek, damatlarında silah olduğunu bilmediklerini iddia etti.

Mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Çorum'da, 30 Haziran 2019'da, Gökçen Şişman ile Selim Şişman arasında çıkan tartışmada genç kadın eşi tarafından silahla boynundan yaralanmıştı. Eşini otomobile bindirip uzaklaşan Selim Şişman, Saat Kulesi mevkisinde polis ekiplerince yakalanmış, genç kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Selim, Neslihan ve Yaşar Şişman tutuklanmış, Neslihan ve Yaşar Şişman daha sonra serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca zanlılar hakkında "Tasarlayarak öldürme" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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