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Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandı

09.08.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandı

Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kişi, eski karısı ile iş arkadaşını silahla yaraladı.

Fabrikada işçi olarak çalışan S.G. (41), sabaha karşı, kendisini Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine bırakan iş arkadaşı S.A'nın (63) aracından indiği sırada eski kocası T.T'nin silahlı saldırısına uğradı.

S.G, yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı, aracıyla hareket halindeyken koluna isabet eden kurşunla yaralanan S.A. ise otomobiliyle bir evin bahçe duvarına çarptı. T.T. ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği, S.A'nın ise acil servisteki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan T.T'yi yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Çorum silahlı saldırı

Çorum Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:38
Öğle
12:51
İkindi
16:42
Akşam
19:54
Yatsı
21:26
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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