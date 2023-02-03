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Çorum'da hareket halindeki tırın tekerleğinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

03.02.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da seyir halindeki tırın tekerleğinde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ahmet Bilici, 16 ATY 235 plakalı pamuk yüklü tırla Çorum-Yozgat kara yolunda seyrederken, Alaca ilçesi yakınlarında sağ ön tekerlekten duman çıktığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Sürücünün görevlilere tırı durdurması halinde yangının büyüyeceğini söylemesi üzerine itfaiye ekiplerinin yol güzergahında tırı karşılaması kararlaştırıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen komut üzerine Çorum-Yozgat kara yolu Kuyluş köyü yakınlarında konuşlanan Alaca Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, tırı durdurarak, hızla müdahale edip, yangının büyümesini engelledi.

Tırın Samsun'dan Kayseri'ye pamuk taşıdığı öğrenildi.

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