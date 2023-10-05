Çorum'da iş yerine tüfekle ateş açan motosikletli saldırganlardan biri karşı taraftan açılan ateşle yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Eti Caddesi'ne motosikletle gelen 2 kişi, iş yerine tüfekle ateş açtı.

Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi de motosikletli saldırganlara silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırıda kullanıldığı tespit edilen motosikleti birkaç sokak ötede terk edilmiş halde buldu. Ekipler, motosiklete kurşun isabet ettiğini belirledi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerden olduğu iddia edilen S.T. (21) ise silahla yaralanması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Tedavisi süren S.T, polis tarafından gözetim altında tutulurken diğer saldırgan ve karşı ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

