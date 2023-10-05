YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da iş yerine tüfekle ateş açan motosikletli saldırganlardan biri karşı taraftan açılan ateşle yaralandı

Çorum'da iş yerine tüfekle ateş açan motosikletli saldırganlardan biri karşı taraftan açılan ateşle yaralandı

05.10.2023 10:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bir iş yerine tüfekle ateş eden motosikletli saldırganlardan biri kaçmaya çalışırken karşı taraftan silahla ateş açılması sonucu vurularak yaralandı.

Çorum'da iş yerine tüfekle ateş açan motosikletli saldırganlardan biri karşı taraftan açılan ateşle yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Eti Caddesi'ne motosikletle gelen 2 kişi, iş yerine tüfekle ateş açtı.

Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi de motosikletli saldırganlara silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırıda kullanıldığı tespit edilen motosikleti birkaç sokak ötede terk edilmiş halde buldu. Ekipler, motosiklete kurşun isabet ettiğini belirledi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerden olduğu iddia edilen S.T. (21) ise silahla yaralanması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Tedavisi süren S.T, polis tarafından gözetim altında tutulurken diğer saldırgan ve karşı ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzedenin park halindeki motosikleti çalındıDepremzedenin park halindeki motosikleti çalındı
Bisiklet süren çocuğa çarparak kayıplara karıştıBisiklet süren çocuğa çarparak kayıplara karıştı
Sattığı kamyonu için verilen çek karşılıksız çıkınca hayatı karardıSattığı kamyonu için verilen çek karşılıksız çıkınca hayatı karardı
Anahtar Kelimeler:
Çorum işyeri yaralı

Çorum Namaz Vakitleri 5 Ekim Perşembe

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
12:34
İkindi
15:48
Akşam
18:25
Yatsı
19:43

Çorum Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Perşembe

Enginin eczanesi
Alaca
Sevgi eczanesi
Bayat
Fikri kartal eczanesi
Iskilip
Şifa eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Topçuoğlu eczanesi
Osmancik
Gözde eczanesi
Lacin
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.