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Çorum'da kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

05.04.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

İsmail Hardal (59) idaresindeki 19 ABP 217 plakalı hafif ticari araç, Mecitözü-Amasya kara yolunun 15. kilometresinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 CNA 641 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Mecitözü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Çorum Mecitözü ölümlü trafik kazası

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