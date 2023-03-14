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Çorum'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu

14.03.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölgelerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Çorum'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum'a bağlı Konaklı ile Ahmediye köyleri arasında kar etkisini artırdı.

Tipi şeklinde etkili olan kar nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler yavaş seyrediyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yolda, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri devriye halinde denetimlerini sürdürüyor.

Çok sayıda maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği bölgede ulaşımda tıkanmalar yaşanıyor.

Karayolları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Meteoroloji verilerine göre karın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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kar yağışı Çorum samsun ankara karayolu

Çorum Namaz Vakitleri 14 Mart Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
12:55
İkindi
16:13
Akşam
18:52
Yatsı
20:10
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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