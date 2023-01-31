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Çorum'da kar yağışı etkili oluyor

31.01.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum kent merkezi ile bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Hafif şiddette devam eden kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol güzergahında denetimleri sürüyor.

Çorum'un güney ilçesi Alaca ile Alacahöyük'te kar yağışı şiddetini artırdı. Kar kalınlığının 15 santimetreye yaklaştığı bölgede ekipler, karla mücadele çalışmalarına başladı.

Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Boğazkale ilçesinde Hattuşa Ören Yeri'ne de ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Yarıyıl tatili nedeniyle evlerinde bulunan çocuklar, ilçede uzun aranın ardından etkili olan kar yağışını sevinçle karşıladı.

Öte yandan tarımsal üretimde öne çıkan Boğazkale ve Alaca ilçelerindeki yoğun kar yağışı, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Alaca ilçesinde çiftçilik yapan İslam Bıçak, çiftçiler olarak uzun zamandır yağış beklediklerini dile getirerek, "Kar yağışı verime etki edecektir. Her yerde kuraklık vardı. Beklenen kar gecikse de geldi. Mahsulümüze yarayacağını düşünüyoruz. Yağış olmasa su sorunumuz olacaktı." diye konuştu.

Meteorolojik tahminlere göre kentte kar yağışı, aralıklarla hafta sonuna kadar etkili olacak.

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