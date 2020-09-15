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Çorum'da karantinayı ihlal eden kişiler KYK yurtlarına alınacak

ÇORUM HABERLERİ  | 15.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

İzolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 51 kişiye 156 bin 150 lira para cezası verildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ev karantinasını ihlal ettiği tespit edilen kişilerin karantinayı Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurt binalarında tamamlaması için çalışma başlatıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, kentte izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 51 kişiye 156 bin 150 lira para cezası uygulandığını belirtti.

Vatandaşların izolasyon kurallarına uyup uymadığını tespit etmek amacıyla kurulan ekiplerin, denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinesinde kurulan Mahalle Denetim Ekipleri denetimlerine sıkı bir şekilde devam etmektedir. Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle evde izolasyon altına alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uyulup uyulmadığı ekiplerimizce düzenli bir şekilde denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve 10 Eylül 2020 tarihi itibariyle ilçeler de dahil olmak üzere il genelinde kuralları ihlal eden 51 vatandaşımıza toplam 156 bin 150 lira para cezası uygulanmıştır. Denetimler hız kesmeden devam edecek olup ayrıca izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımızın karantina süreleri KYK’ye bağlı yurtlarda tamamlattırılacaktır. Kovid-19 ile mücadelede tüm vatandaşlarımızın alınan kurallara hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir."

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