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Çorum'da kayıp ihbarı yapılan Amerikalı turist, ormanlık alanda bulundu

28.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan Amerikalı turist, ormanlık alanda bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan Amerikalı turist, ormanlık alanda bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde kocası tarafından kayıp ihbarı yapılan Fransız asıllı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı turist, polis ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir kişinin Hattuşa Antik Kenti Kral Kalesi mevkisinde eşini kaybettiği ihbarı üzerine harekete geçen Boğazkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı.

Ekipler, 69 yaşındaki kadını ormanlık alanda buldu. Boğazkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadının durumunun iyi olduğu belirlendi.

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan Amerikalı turist, ormanlık alanda bulundu

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