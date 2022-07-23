Çorum'da kırmızı ışıkta çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Arap Ş. (66) yönetimindeki 06 HF 430 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Kemalli Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Muhammet Emre A'nın kullandığı 55 BMA 64 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Arap Ş. ile eşi Lütfiye Ş.'yi sıkıştığı yerden çıkarttı.

Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan Lütfiye Ş. (63), Ebru A. (28), Beril Meva A. (2), Arap Ali G. (77) ve Gül Ö. (48) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Arap Ş. ile eşi Lütfiye Ş, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

