YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü

Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü

ÇORUM HABERLERİ  | 18.12.2020 12:30 | Son Güncelleme

Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü

ÇORUM (AA) - Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınan kişi sayısının 3'e düştüğü bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, son bir haftada karantina kurallarını ihlal eden 15 kişinin İskilipli Atıf Hoca Yurdunda karantinaya alındığını bildirdi. Günlük masrafların tahsil edildiği bu kişilere ayrıca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğinin altını çizen Çiftçi şunları kaydetti:

"Evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken kurallara aykırı hareket edenler tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 3 kişinin yurtta karantinası devam etmektedir. Mahalle denetim ekiplerince 18 bin 168 iş yeri ve kişi gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 240 kişi hakkında hazırlanan tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 250 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

Çorum Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:20
Sabah
07:52
Öğle
12:42
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:48

Çorum Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Bulut Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.