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Çorum’da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

10.02.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da gece saatlerinde meydana gelen 2 kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Serhat G. (22) idaresindeki 09 ACF 715 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde kontrolden çıkarak takla attı. Deniz Ş'nin (24) kullandığı 19 ACC 593 plakalı otomobil ise aynı saatlerde Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde park halindeki araca çarptı.

İhbar üzerine her iki olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan Deniz Ş, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.

Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Serhat G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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Çorum kaza yaralı

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