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  4. Çorum'da muhtarın silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Çorum'da muhtarın silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

27.12.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bir köy muhtarının tarlasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Çorum'da muhtarın silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Uğrak Köyü muhtarı Yaşar Sayar'ın (50) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, K.Ö. (23), O.A. (24), O.D. (20), O.M.Ç. (21) ve Y.D. (16) gözaltına alındı.

Yaralı olduğu tespit edilen Y.D, hastanede tedavi altına alınırken, karakoldaki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sevk edildiği Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Muhtar Yaşar Sayar'ın cenazesi ise köy mezarlığında toprağa verildi.

Çorum'un Uğrak köyü muhtarı Yaşar Sayar'dan (50) haber alamayan yakınları, önceki gün aramaya çıkmış, Sayar, çalıştığı tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

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cinayet Muhtar Çorum

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