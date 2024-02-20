Çorum'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Sungurlu'dan Ankara istikametine seyreden İsa Ş. idaresindeki 16 AAK 213 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Ocaklı kavşağında, Duran B'nin kullandığı 60 BD 081 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarttı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Selime Ş, Yasin Ş, Tahsin Ş. ve Hasan Ş. hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, KGYS kamerasınca kaydedildi.