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Çorum'da otomobil ile 2 iş yeri kurşunlandı, 2 kişi yaralandı

25.04.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bir otomobil ile aynı kişiye ait iki iş yerine tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil ile 2 iş yeri kurşunlandı, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, N.S'ye ait Gülabibey Mahallesi ve Çepni Mahallesi'ndeki 2 çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, Çepni Mahallesi'ndeki çay ocağında çalışan Murat Ü. (47) ve müşteri Fazlı G. (22) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kısa süre sonra ise Çorum-Ankara kara yolunda hareket halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Polis ekipleri, 3 ayrı silahlı saldırının Oğuzhan A. tarafından yapıldığını belirledi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Çorum silahlı saldırı

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