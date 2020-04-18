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Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 18.04.2020 02:08 | Son Güncelleme

Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sinan Demir'in kullandığı 19 AD 325 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 7'nci kilometresinde aynı yönde seyir halinde olan motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da tarlaya savruldu.

Kazada motosiklette bulunan Yasin Batak (29), Ramazan Kondu (31) ve Yaşar Karaman (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin sürücüsü Demir ise yaralı olarak ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çorum motosiklet kazası Sungurlu Trafik Kazası

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