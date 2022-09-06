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Çorum'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü

06.09.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü

Çorum'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı.

R.S. (44) idaresindeki 35 AEU 485 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolunun 15. kilometresinde K.K'nin (53) kullandığı 38 AAT 744 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan R.B.S. (10) ile kardeşi G.S. (8) yaralandı.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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