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Çorum'da pompalı tüfekle kuyumcu dükkanı soyuldu

16.03.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sungurlu ilçesinde 4 kişi pompalı tüfekle girdikleri kuyumcu dükkanından yüklü miktarda altın çaldı - Zanlıların yakalanması için Çorum Emniyet Müdürlüğünce özel ekip oluşturuldu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuyumcu dükkanında giren 4 kişi, iş yeri sahibini etkisiz hale getirdikten sonra yüklü miktarda altını alarak kaçtı.

Sungurluoğlu Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına iki pompalı tüfekle giren 4 kişi, iş yeri sahibi N.K'yi etkisiz hale getirdikten sonra dükkanın vitrinindeki altınları alarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine soygunun yapıldığı kuyumcuya polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş yeri çevresini güvenlik şeridi ile kontrol altına alırken dükkanda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünden 3 özel ekip de soygunla ilgili çalışma yapmak üzere görevlendirildi.

Ekiplerin, zanlıları yakalamak üzere iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladığı öğrenildi.

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