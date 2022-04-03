Çorum'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Necdet Terencioğlu'nun (65) kullandığı 34 CSH 839 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Çeltiközü köyü yakınlarında refüje çarparak karşı şeride geçti.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Arife Erzurum (67), Sebile Terencioğlu (60) ve Ayşe Kırca (83) yaralandı.
Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan Ayşe Kırca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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